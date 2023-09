Una bici elettrica e un pc portatile rubati ritrovati dai carabinieri, si cercano i proprietari

I carabinieri della sezione radiomobile del Nor hanno recuperato dentro a una palazzina di via Lago di Capestrano, all'interno di uno scantinato lasciato aperto del cosiddetto "treno", una bicicletta elettrica marca Classic Seiees e un computer portatile in stato di abbandono.

La merce che è stata sottoposta a sequestro potrà essere visionata da chiunque ne abbia subito il furto.

Ci si può rivolgere dalle ore 8 alle 12 ai carabinieri del Nor di via Lago di Borgiano.