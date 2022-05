Tragedia in Abruzzo, auto si sfrena e finisce sui bambini di un asilo: un morto e 3 feriti

Un grave incidente si è verificato in Abruzzo davanti a un asilo oggi pomeriggio, mercoledì 18 maggio.

Come riferisce l'agenzia Dire, il fatto è avvenuto in località Pile all'Aquila dove un'automobile parcheggiata all'inizio della discesa di accesso al cortile dell'asilo comunale dell'Infanzia "Primo maggio" ha mollato i freni investendo in pieno quattro bambini.

I piccoli, che stavano giocando sul cortile erboso, hanno dai tre ai cinque anni. Un bimbo purtroppo era apparso subito in gravissime condizioni ed è purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto durante il trasporto verso il nosocomio nonostante i medici abbiano fatto di tutto pur di rianimarlo. Aveva solo 4 anni. Una bimba sarebbe in gravissime condizioni ed è stata rianimata a lungo sul posto prima di essere trasportata in ambulanza all'ospedale dell'Aquila. Anche gli altri bimbi sono rimasti feriti ma in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze ed elisoccorso del 118, polizia locale e forze dell'ordine. Sotto shock gli altri bimbi dell'asilo, il personale e i genitori accorsi a riprendere i figli.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo l'accaduto, c'è la possibilità che dentro l'auto che si è sfrenata un genitore avesse lasciato un bambino di otto anni per avere il tempo di riprendere dall'asilo il figlio più piccolo.

«Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l'approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che ha ricevuto il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l'evolversi della situazione». Così il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, commentando il tragico l'incidente.

Invece il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha indetto il lutto cittadino.