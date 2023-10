Autostrada A14 riaperta dopo il ribaltamento della bisarca e la rimozione delle 5 auto perse

L'autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Pescara, è stata riaperta intorno alle ore 14:30 in direzione di Bologna.

Il tratto in questione era stato chiuso verso le ore 7:30 per un incidente stradale avvenuto all'altezza del km 370.

Una bisarca era finita fuori strada e 5 delle automobili che trasportava erano finite lungo la carreggiata.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito e non sono stati coinvolti altri veicoli. Le code sono in via di smaltimento e a causa della chiusura dell'autostrada il traffico è rimasto congestionato per ore nelle strade alternative.