Al volante dell'auto fuggono dopo aver danneggiato vetture parcheggiate e palo della luce, 3 episodi in una settimana a Spoltore

Sono ben tre gli episodi simili che si sono verificati nell'ultima settimana a Spoltore: parliamo di persone che alla guida della automobili vanno a scontrarsi o contro altre vetture parcheggiate o contro pali a bordo strada e poi si allontanano.

Ma in tutti e tre i casi i responsabili sono stati individuati dalla polizia locale grazie alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nel territorio comunale.

L'ultimo episodio si è verificato verso le ore 12:50 di mercoledì 11 ottobre quando una cittadina ha riferito agli agenti della polizia Locale di aver ritrovato danneggiato il proprio veicolo in sosta sotto casa, in via Saline nella frazione di Santa Teresa, con evidenti danni nella parte posteriore.

Sul posto gli agenti hanno ispezionato il veicolo e dall’esame dei pezzi di carrozzeria sono riusciti a capire la marca (ma non ancora il modello) del veicolo coinvolto. Visionando le immagini delle telecamere poste nel perimetro della frazione di Santa Teresa sono state selezionate quelle con tale marca e con successivi riscontri di altre telecamere è stato possibile individuare il veicolo che è stato rintracciato in sosta dietro il palazzo dove risiede il proprietario. Il quale, interpellato dagli agenti, non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità. Poiché non vi sono state lesioni personali sono stati elevati due verbali amministrativi di contestazione per il sinistro e per essere andato via senza fermarsi. È il terzo caso risolto in una settimana: gli altri due riguardano la fiancata di un'altra automobile danneggiata e un palo della luce a Cavaticchi. Come sottolinea il comandante della polizia locale, Panfilo D'Orazio, «più gli interventi sono tempestivi e circostanziate le informazioni, in particolare modo gli orari, più è alta la probabilità di riuscire a risolvere i casi».