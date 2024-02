Spacciatore incastrato dal fiuto di "Esco", uno dei cani della guardia di finanza: arrestato e condannato [VIDEO]

È stato fermato dai militari mentre in auto, con a bordo un'altra persona, percorreva via Tiburtina: è stato trovato in possesso di diverse centinaia di grammi di hashish nascoste nei pantaloni e nell'abitacolo anche grazie all'aiuto del pastore tedesco della cinofila