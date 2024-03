Arrestato un uomo ricercato in tutta Europa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per profitto

Un uomo di 65 anni, di origini egiziane, è stato tratto in arresto a Pescara dalla polizia nella giornata di martedì 5 marzo.

Il 65enne era ricercato con un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria croata per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per profitto.

L’uomo, rintracciato dagli agenti della squadra mobile, dopo i rilievi dattiloscopici e le incombenze di rito, è stato accompagnato nella casa circondariale San Donato.