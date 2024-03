Sorpreso dai carabinieri in possesso di 5 panetti di hashish: arrestato a Spoltore

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pescara, hanno arrestato nella mattinata del 9 marzo un 58enne per detenzione di stupefacenti. L'uomo, infatti, è stato sorpreso con 250 grammi di hashish suddivisi in 5 panetti confezionati con della carta trasparente. I militari hanno sequestrato la droga e condotto l'uomo in carcere a Pescara.