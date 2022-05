Ruba generi alimentari in un supermercato e aggredisce il direttore: rintracciato e arrestato dalla polizia

Un 31enne di nazionalità straniera è stato arrestato ieri 26 maggio dalla squadra volante per il reato di rapina impropria. L'uomo, secondo la polizia, avrebbe rubato dei generi alimentari e quando è stato scoperto dal direttore, lo avrebbe aggredito per poi darsi alla fuga. Partita la segnalazione al 113 è stato prontamente rintracciato dalle volanti in via Tavo, anche grazie alla descrizione fornita dai testimoni. Alla vista degli agenti ha anche opposto resistenza ma è stato bloccato e accompagnato in questura per le formalità di rito. È accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.