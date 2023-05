Controlli antidroga a Rancitelli: arrestati due 23enni trovati in possesso di hashish e marijuana

Sono stati trovati in possesso complessivamente di 70 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina ed è per questo scattato l'arresto per due 23enni. due, un marocchino e un rumeno, si trovavano a bordo di un'auto in zona Rancitelli segnalata alla polizia in quanto ritenuta sospetta. Ad intercettarla sono stati gli agenti della squadra volante.

Una volta intercettato il mezzo i quattro occupanti sono stati identificati, ma vista l'agitazione mostrata si è deciso di procedere ad un approfondimento. È scattata quindi la perquisizione personale prima che ha portato alla denuncia di un altro dei quattro giovani trovato in possesso di sostanze stupefacenti, mentre per i due, cui si contesta la detenzione a fini di spaccio, si è proceduto anche alla perquisizione domiciliari nelle abitazioni di Pescara e Montesilvano dove rispettivamente vivono.

Di qui la scoperta delle sostanze poste immediatamente sotto sequestro e la misura cautelare convalidata dall'autorità giudiziaria che ha deciso per l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il controllo è avvenuto nell'ambito di quelli messi in campo dalla questura per contrastare i reati in genere e dunque anche la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti che sempre in zona Rancitelli ha portato all'identificazione di altre due persone trovate in possesso di eroina e altri due grammi di cocaina. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata.

A tutti è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall'articolo 75 del decreto del presidente della Repubblica 309/90, per uso personale di sostanze psicotrope che prevede la segnalazione alla prefettura.

La stessa attività di controllo con altri sequestri di sostanze è stata condotta anche in centro città tra sabato 6 e domenica 7 maggio.