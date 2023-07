Permessi di soggiorno e di lavoro in un Caf in via Ronchi ritenuto abusivo, due arresti con armi in pugno dopo irruzione

Sono in totale due le persone tratte in arresto da parte dei carabinieri del Nil (nucleo ispettorato del lavoro) in un Caf (centro assistenza fiscale) ritenuto abusivo di via Ronchi a Pescara.

In base alle testimonianze di chi vive e lavora da quelle parti i militari dell'Arma avrebbero fatto irruzione, in borghese, con le pistole in pugno.

Pare che quella attività, come riporta il Tgr Abruzzo della Rai, fosse frequentato da numerosi extracomunitari. E sembra che si occupasse di fornire servizi circa permessi di soggiorno e di lavoro, per lo più a tempo determinato.

Gli arrestati sarebbero coloro che si occupavano della gestione dell'ufficio, e le ipotesi di reato sul fascicolo aperto dalla Procura di Pescara, sarebbero proprio relative alla gestione di quei permessi e dietro compenso illegale. E dall'operazione si attendono sviluppi su quella che appare una vera e propria organizzazione tesa a lucrare sugli extracomunitari. Ma al momento dalla Procura non è stata autorizzata la divulgazione di ulteriori informazioni come confermano dal Comando provinciale dei carabinieri.