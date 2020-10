Tragedia a Villa Celiera, anziano trovato morto in un campo. Si tratta di un 92enne che ieri mattina è stato rinvenuto senza vita da un passante in un terreno di sua proprietà. Sul posto i carabinieri e il 118, ma per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare.

A ucciderlo è stato un malore. In base agli accertamenti effettuati dal medico legale, il decesso della vittima risalirebbe a qualche giorno fa. Lascia la moglie, anch'ella novantenne.