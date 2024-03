Anziano morto in casa a Silvi per il monossido di carbonio del braciere usato per scaldarsi

A lanciare l'allarme è stato il figlio che non riusciva a mettersi in contatto con il padre.

Un uomo di 89 anni è stato rinvenuto senza vita nella sua casa a Silvi nella serata di lunedì 18 marzo. A provocare il decesso dell'anziano sarebbe stato il monossido di carbonio proveniente dal braciere utilizzato per riscaldarsi.

