Mondo dell'atletica pescarese in lutto per la scomparsa di Antonio Di Lallo, storico presidente di associazioni sportive.

Di Lallo è venuto a mancare nella giornata di domenica 5 novembre all'età di 87 anni.

Lascia la moglie Rita, i figli Maurizio, Luciano e Marco, le nuore, i nipoti e la sorella Pina.

Di Lallo è stato presidente, tra gli altri, del gruppo podistico Bersaglieri di Pescara e dell'associazione Runners Montesilvano da lui stesso fondata. Iniziò a correre all'età di 36 anni e da quel momento non si fermò più. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro dell'intera provincia e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio: «Il Bersagliere Tonino Di Lallo ha deciso di gareggiare in luoghi più celestiali. Tutti i bersaglieri della sezione di Pescara e i componenti del gruppo podistico lo salutano con un triplo urrà e sono vicini a Rita e a tutta la sua famiglia con sincero affetto. Bersagliere Tonino riposa in pace», si legge in una condivisione. E poi Domenico D'Onofrio: «Sei stato e sarai sempre il mio presidente, riposa in pace carissimo Antonio e grazie di per tutto quello che hai dato a tutti noi e al podismo abruzzese». Narciso D'Onofrio: «Sei stato e resterai per sempre il mio presidentissimo maestro di sport e di vita. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia». «Ho ricevuto una tristissima notizia, è venuto a mancare un grande presidente, grande uomo, grandissimo amico, ho iniziato a correre grazie a te la mia prima gara a Francavilla al Mare tantissimi anni fa, dopo quella tante altre gare e incontri sempre più belli, viaggi insieme, etc. Oggi andrai a correre in paradiso, ciao Antonio Di Lallo», scrive Andrea Battista. Poi Piero D'Ettorre: «Ciao presidente che tu possa riposare in pace, sei stato una grande persona, condoglianze alla famiglia». Così Biniyam Senibeta: «Lo sport mi ha fatto conoscere tante belle persone, sono contento di aver conosciuto il signor Antonio Di Lallo. Mi dispiace che ci abbia lasciato, condoglianze a tutta la famiglia».

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria "Dimora del silenzio" in via Massimo D'Antona a Montesilvano che è aperta al pubblico dalle ore 8:30 alle 19:30. L'ultimo saluto a Di Lallo verrà dato con i funerali che sarà celebrato nella chiesa di San Raffaele Arcangelo, sempre a Montesilvano, alle ore 10 di martedì 7 novembre.