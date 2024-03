Manoppello piange l'amato professore Alfredo Defilippo

È morto Alfredo Defilippo, storico insegnante della scuola media di Manoppello.

Originario di Matera era docente di lettere alle medie.

Come ricorda il Comune di Manoppello, «amato da generazioni di studenti, il professor Defilippo è stato punto di riferimento per le famiglie, apprezzato anche per la sua passione sociale declinata attraverso il teatro, tra le più nobile delle arti».

Sempre dall'amministrazione comunale ricordano: «Ai suoi alunni ha insegnato il rispetto e i valori della vita, l’amore per la lettura, la lezione che arriva dai classici della letteratura declinata all’oggi. Un uomo che ha avuto sempre un dialogo aperto e sincero con i ragazzi, che ha sempre messo al primo posto nella sua vita.

Mancherà ai colleghi, all’intera comunità scolastica e alla città. Un abbraccio affettuoso alla moglie Maria Monaco e ai figli Attilio e Sara dal sindaco Giorgio De Luca e dall'amministrazione comunale».