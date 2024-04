Un grosso albero è caduto sulla carreggiata in via Lago di Campotosto per il forte vento: strada chiusa

Forti le raffiche di vento che si sono abbattute sulla città in serata. Proprio a causa di queste un grosso albero è caduto sulla carreggiata in via Lago di Campotosto. Fortunatamente nessuna auto era in transito e neanche pedoni erano sul posto. L'albero è venuto giù nel tratto di strada che costeggia la stazione di Porta Nuova. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che ci sono occupati della rimozione con la polizia locale impegnata sul fronte della viabilità dato che per ragioni di sicurezza e per consentire le operazioni di sgombero, è stato necessario chiudere la strada.

Altri interventi hanno visti impegnati vigili del fuoco e polizia locale come a San Silvestro (zona cimitero) dove un altro albero è venuto giù anche in questo caso sulla strada e anche in questo caso senza che vi siano stati danni a cose o persone fortunatamente. Alcuni problemi li ha dato anche il tendone del circolo tennis di Porta Nuova. La situazione più critica è stata proprio quella di via Lago Di Campotosto. Al momento ai vigili del fuoco non sarebbero arrivate altre segnalazioni particolari con il vento che sembra già essersi calmato.