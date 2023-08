Quarantenne ritrovato esanime e coperto di sangue dalla polizia a Porta Nuova: indagini in corso

Erano impegnati nei controlli sul territorio quando in piena notte hanno notato un uomo riverso a terra: si trattava di un 40enne esanime e sanguinante con evidenti segni al volto frutto di un'aggressione. A trovarlo è stata una pattuglia della squadra della polizia nel corso dell'attività in zona Porta Nuova.

L'uomo è stato portato in ospedale, mentre gli agenti, giunti anche i rinforzi, hanno iniziato a setacciare la zona seguendo le tracce di sangue che il 40enne aveva lasciato. Sono così arrivati alla stazione ferroviaria del quartiere identificata, vista la quantità di sangue trovata, come il luogo dell'aggressione.

Sono quindi stati rintracciati ed identificati tre uomini che si trovavano lì vicino ed è così emerso che uno di loro, un 34enne di origine nigeriane, aveva ferite recenti e riconducibili ad una lite. L'uomo avrebbe quindi riferito agli agenti che per futili motivi aveva avuto una discussione con uno sconosciuto. Discussione passata in poco tempo dalle parole ai fatti. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica e sulle persone coinvolte nei fatti anche per chiarire la posizione nel territorio nazionale del 34enne.