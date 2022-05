Aggredisce il padre malato oncologico e lo fa cadere dalle scale per avere soldi: arrestato giovane pescarese

Un 23enne pescarese è stato arrestato nella mattinata di ieri 2 maggio dalla polizia di Pescara con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e rapina. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione ed hanno trovato il ragazzo, tossicodipendente, che era andato in escandescenze contro il padre malato oncologico,che si era rifiutato di consegnargli del denaro utile ad acquistare stupefacenti. Il 23enne in passato aveva già maltrattato il padre e ieri lo ha spinto facendolo cadere dalle scale.

Il personale della squadra volante intervenuto sul posto ha soccorso la vittima facendo intervenire personale sanitario che decideva di trasportarlo in ospedale per le cure del caso. Il giovane è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.