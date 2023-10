Caos sul volo per Malta: sale a bordo senza permesso di soggiorno e aggredisce gli agenti, arrestato

Quando gli hanno detto che il permesso di soggiorno era scaduto e che non poteva salire a bordo avrebbe dato in escandescenze forzando i controlli e salendo sull'aereo diretto a Malta fino a quando a fermarlo sono stati gli agenti giunti sul posto e intervenuti prima con il taser, rivelatosi inutile, e poi con lo spray urticante.

Momenti di vero panico per i passeggeri che attendevano di partire. Per metterli in sicurezza sono stati fatti spostare dagli agenti nella parte posteriore dell'aeromobile, a distanza dalla fila dove l'uomo, un nigeriano di 25 anni, si era seduto. Tutto è iniziato al momento dei controlli. È lì che è stato fermato risultando il permesso di soggiorno scaduto. Inutile il tentativo degli addetti di bloccarlo: è passato comunque ed è salito sull'aereo. Sono stati loro ad allertare il personale della polizia di frontiera che hanno chiesto l'ausilio della sala operativa della questura che ha inviato due pattuglie della squadra volante.

Nel frattempo il 25enne era già salito a bordo occupando uno dei posti. Neanche i tentativi di convincerlo a scendere hanno funzionato fino a quando, messi in sicurezza gli altri passeggeri, l'uomo non si sarebbe scagliato contro gli agenti che hanno prima cercato di fermarlo con il taser senza però riuscire a interrompere la condotta violenza dell'uomo. Tutto è finito grazie all'uso dello spray urticante. Il 25enne è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.

Nessuna conseguenza per i passeggeri se non quella di partire con due ore di ritardo.