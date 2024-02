La madre si rifiuta di dargli altri soldi, aggredisce lei e il padre: 31enne arrestato

I maltrattamenti sarebbero andati avanti per mesi con l'uomo che continuava a chiedere soldi sembra per pagare i suoi debiti. Al rifiuto della donna di dargliene l'avrebbe aggredita strattonando il padre intervenuto in sua difesa. Grazie all'intervneto della squadra volante è stato fermato e arrestato