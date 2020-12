Con il rientro in zona arancione torna anche il programma radiofonico dei 99 Cosse. La band pescarese, infatti, era stata costretta a interrompere "On Air" a causa dell'ingresso dell'Abruzzo in zona rossa ma ora, dopo l'ultima ordinanza del governatore Marsilio, è pronta a riprendere il discorso lì dove era stato interrotto.

E così stasera, a partire dalle ore 19.45, andrà in onda la quarta puntata del programma dei 99 Cosse su Radio Città. Ospite speciale sarà Stefano Corrias, batterista romano con cui il gruppo parlerà della sua carriera e di alcune delle sue importanti collaborazioni, come quelle con Gigi Proietti e Franco Califano. Inoltre Corrias racconterà diversi aneddoti e curiosità.

Si parlerà anche di tutto ciò che sta accadendo nella nostra città e nella nostra regione. Infine ci sarà spazio per brani live in versione acustica e per le mutanti selezioni musicali a cura degli Incurabili.