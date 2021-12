A Zanni arrivano un giardino fiorito e due gazebo sotto il murales di Coché [FOTO]

A Zanni l'amministrazione comunale ha finalmente completato i lavori di riqualificazione promessi nei mesi scorsi, e così adesso sotto il murales dello street artist Coché sono arrivati un giardino fiorito e due gazebo.

Esprime soddisfazione il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che su Facebook scrive: "Al quartiere Zanni, in uno spazio da sempre degradato, dove i residenti della zona si incontravano, abbiamo realizzato, come da loro stessi richiesto, un murales stupendo, un giardino fiorito e due gazebo perché possano ripararsi dal sole nelle giornate calde. La riqualificazione della città passa attraverso la riappropriazione dei luoghi pubblici da parte dei cittadini, in modo che possano considerarli come propri e rispettarli. Sono certo che lì avverrà questa magia".