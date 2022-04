Yelfry parla a "La vita in diretta": "Voglio solo tornare al mio lavoro"

Il programma televisivo di Raiuno "La vita in diretta", nel pomeriggio di oggi, 19 aprile, è tornato a occuparsi del tentato omicidio verificatosi un paio di settimane fa in un ristorante di piazza Salotto, con il 29enne Federico Pecorale che prima ha preso a pugni il cuoco 23enne Yelfri Guzman e poi gli ha esploso contro alcuni colpi di pistola. Nelle ultime ore, infatti, è stato diffuso un nuovo filmato che mostra anche gli istanti precedenti al momento in cui si vede Pecorale sparare a Yelfri, ormai a terra. In questo nuovo video, trasmesso oggi anche da "La vita in diretta", è possibile scorgere il 29enne mentre, già all'interno del locale, sferra un pugno a Guzman, che dal canto suo sceglie di non rispondere all'aggressione, complice altresì l'intervento della collega Martina che, dopo aver assistito a tutto l'episodio, cerca di far desistere il cuoco 23enne da eventuali reazioni.

Yelfri Guzman, dal proprio letto di ospedale, ripercorre tutta l'assurda vicenda e dice chiaramente: "Non volevo morire". Ha riportato una lesione midollare, le sue condizioni di salute sono complesse, ma lui è ancora qui tra noi: "Mi sento le gambe, ma non riesco a muoverle", racconta. Giustamente, per un completo recupero sarà necessario molto tempo. Il giovane spiega di aver avuto un diverbio con Pecorale per la salatura degli arrosticini di fegato, e quando glieli ha portati nuovamente al tavolo "li ho scrollati. Questo gesto gli ha dato fastidio".

Poi è successo ciò che ormai tutto sappiamo. E, mentre temeva di non farcela, Guzman ha avuto un solo pensiero: "Ho pensato a mio figlio", rivela. Il suo desiderio più grande, adesso, è di poter tornare al lavoro il prima possibile. Poi ci si sposta in diretta da piazza Salotto, dove l'inviata Monica Arcadio si trova davanti al luogo in cui è avvenuto il misfatto. Parte un servizio a cura di Flavia Marimpietri, che ci fa ascoltare nuovamente le dichiarazioni disperate della fidanzata e della mamma, rese quando ancora non si sapeva se il ragazzo si sarebbe risvegliato. La chiosa è affidata al conduttore Alberto Matano, che ancora adesso appare molto scosso per questa storia. Un dramma che solo per un'incredibile casualità non si è trasformato in tragedia.