Yelfri Guzman a Sulmona dal 2 maggio per iniziare la fisioterapia

Quindici giorni dopo il tentato omicidio di cui è stato vittima in piazza Salotto, le condizioni di Yelfri Guzman sono stabili e il cuoco 23enne si prepara a lasciare l'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara per trasferirsi in una struttura privata dove andrà a fare la prima seduta di fisioterapia in vista della sua ripresa e, come sperano tutti, della sua totale guarigione. Tutto ciò accadrà, per la precisione, tra una settimana, cioè il prossimo 2 maggio, quando Yelfri verrà portato nella clinica San Raffaele di Sulmona.

Lì inizierà la riabilitazione per fare in modo che il proprio fisico reagisca alle ferite derivate dai cinque colpi di pistola esplosi contro di lui dal 29enne Federico Pecorale, e per i quali il giovane aveva riportato una lesione midollare, visto che una delle pallottole lo aveva raggiunto alla colonna vertebrale. Di conseguenza, Yelfri dovrà lavorare anche sul recupero dell'uso completo delle gambe.

Nella stessa giornata dell'agguato, Guzman era stato sottoposto a due interventi chirurgici per l'estrazione di due proiettili e per la messa in sicurezza del torace, mentre il giorno successivo aveva subìto una terza operazione di laminectomia nel reparto di neurochirurgia per decomprimere il midollo spinale sofferente a seguito del trauma cinetico legato all'ingresso del proiettile.

Erano state, quelle, ore di grande apprensione sia per i suoi cari sia per l'intera opinione pubblica, fortemente scossa da questo episodio. Successivamente Yelfri era stato spostato dal reparto di rianimazione a quello di neurochirurgia. I medici del nosocomio pescarese avevano poi sciolto la prognosi riservata, giudicando il ragazzo guaribile in sessanta giorni. Adesso, armandosi di una buona dose di pazienza, bisognerà concentrarsi sul riacquistare la piena e perfetta salute.