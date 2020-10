Esce la web serie “Riddles of Dzoom”, girata anche a Pescara

Esce la web series “Riddles of Dzoom”, girata durante il lockdown anche nella nostra città. Le riprese sono state effettuate via Zoom con un cast internazionale. Alida Pantone, attrice abruzzese che risiede stabilmente a Londra, ha interpretato Charlene collegandosi da Pescara, oltre ad aver co-prodotto l'intero progetto.

L'idea principale si deve però a Rachele Fregonese, che ha scritto e diretto la serie, recitando inoltre nei panni della protagonista Letitia: “Con l’arrivo del Covid il nostro settore ha subito una forte battuta d’arresto - spiega Rachele - Ho voluto cercare di trarre qualcosa di positivo da una situazione così drammatica e surreale. Improvvisamente eravamo obbligati a stare in casa, e non importava più in quale parte del mondo uno risiedeva. Ho realizzato che potevo lavorare con chiunque, a prescindere dalla sua vicinanza geografica. E così ci siamo ritrovati a girare le scene di Giulia Lupetti, che risiede a Los Angeles, in collegamento con il direttore alla fotografia A.J. Lamb che ci seguiva da Londra, mentre io dirigevo da Venezia e Alida ci seguiva da Pescara!”.

Il primo episodio della web serie verrà pubblicato in anteprima mondiale il 31 ottobre sui canali social dedicati. La storia è incentrata su 6 ragazze che durante il lockdown ricevono un invito a una rimpatriata virtuale del gruppo cui appartenevano ai tempi del liceo: “Le Brunette”. Il meeting online si trasforma rapidamente in un incubo quando le giovani vengono obbligate a partecipare a un gioco e risolvere un indovinello, rischiando la loro stessa vita. Il format è stato pensato apposta per i social media, e ciascuna puntata è stata girata da remoto, con le attrici che recitavano da casa propria usando l’attrezzatura che avevano a disposizione.