Tra gennaio e marzo elevate multe per violazioni al codice della strada per oltre 3milioni e 900mila euro

Tra il primo gennaio e il 31 marzo in città sono state elevate multe per violazioni al codice della strada per un totale di 3 milioni 903mila 936,88 euro. A tanto ammonta il totale degli accertamenti fatti con buona parte dei soldi che devono essere ancora incassati.

Le sanzioni sono state pagate per un milione 729mila 33,39 euro (un milione 530mila 576,87 euro di multa e 198mila 756,52 euro di spese di cui 112mila 214,46 per quelle postali e 86mila 542,06 euro per quelle amministrative).

Il credito vantato e cioè accertato per preavvisi, verbali contestati o notificati e ordinanze notificate ammontano a 2milioni 64mila 901,7 euro. Di questi un milione 585mila 387,79 euro rappresentano la somma relativa alla multa, mentre 109mila 691,79 euro sono le spese (58mila 495,12 postali e 51mila 196,67 amministrative)

Per quanto riguarda le somme spettanti al Comune per il periodo considerato in relazione alle rimozioni ammonta a 9mila 420 euro.