È stata registrata in Abruzzo una vincita di Win for Life: centrato un “5” da 11.905 euro. Come fa sapere l'agenzia Agimeg, infatti, la fortuna ha baciato la nostra regione, e per la precisione il paese di Montereale (L'Aquila), con il concorso “Grattacieli”.

La schedina (Quick Pick) da 2 euro è stata giocata nell'attività commerciale di Ernesta Giustiniani, in via della Molinella, frazione Piedicolle 2. La combinazione vincente è stata 2 8 18 30 47 numerone 66. Finora Win for Life, con tutte le sue modalità di gioco, ha distribuito ben 457 rendite.