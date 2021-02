Il 10eLotto premia Pescara: in città sono stati vinti 50mila euro nel concorso di sabato 20 febbraio. Lo fa sapere l'agenzia Agimeg, aggiungendo che l'anonimo fortunato si è aggiudicato questa ingente somma a fronte di una spesa di soli 3 euro. A seguire ci sono poi i 30mila euro vinti a San Benedetto del Tronto e i 20mila euro finiti a Napoli.

Va invece ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, la più alta vincita centrata al Lotto, pari a 62.500 euro per effetto di una quaterna sulla ruota Nazionale. Dall'inizio del 2021, Lotto e 10eLotto hanno assegnato complessivamente premi per 908 milioni di euro.