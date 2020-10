Morto Vincenzo Centorame, storico presidente del premio Michetti ed ex docente del liceo Classico "d'Annunzio"

È morto Vincenzo Centorame, storico presidente del Premio Michetti di Francavilla al Mare ed ex docente di Filosofia del liceo classico "d'Annunzio" di Pescara.

Centorame, che aveva 70 anni, è deceduto in ospedale e la camera ardente è stata allestita nell'obitorio dello "Spirito Santo".

Centorame, molto conosciuto in Abruzzo per essere stato protagonista in diversi settori, dalla cultura alla televisione, passando dall'insegnamento, lascia la moglie Maria Grazia e i figli Luigi, Giuseppe Maria e Maria Elena.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 3 ottobre, alle ore 10:30 nella chiesa Beata Vergine Maria Madre in via Sele a Montesilvano.

Questo il ricordo di Centorame che fa Geremia Mancini, presidente onorario dell'associazione Ambasciatori della Fame: