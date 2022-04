Vilipendio della lapide dedicata alle vittime delle foibe: riconoscimento per gli agenti che fermarono i responsabili

Una pergamena di benemerenza per Mario Iannetti e Rocco Rasi, i due agenti della Digos che il 10 febbraio hanno individuato e fermato tre persone intente a danneggiare la corona d'alloro e la lapide posta in piazza dei martiri giuliano-dalmati in ricordo delle vittime delle foibe. A consegnargliele, il sindaco di Pescara Carlo Masci alla presenza del questore Luigi Liguori e dei consiglieri comunali Maria Luigia Montopolino, Vincenzo D'Incecco e Salvatore Di Pino. Un riconoscimento, sottolinea in una nota l'amministrazione “per l’eccellente contributo prestato alla comunità in occasione del danneggiamento della corona d’alloro e del vilipendio della lapide posta iper mantenere viva la memoria di quelle sofferenze patite dei connazionali, perseguitati, uccisi, infoibati. Grazie alla professionalità di Iannetti e Rossi, i tre balordi autori del vile gesto furono assicurati alla giustizia”.