Vigili del fuoco, il comandante Centi visita la caserma di Penne: "Punto di riferimento per l'area vestina"

Il comandante dei vigili del fuoco di Pescara Daniele Centi ha visitato, insieme ai vertici del comando provinciale, la sede del distaccamento di penne. Presenti all'incontro anche il sindaco Gilberto Petrucci e l'assessore comunale alla protezione civile Antonio Baldacchini. Una sede, quella pennese, attiva dal 21 dicembre 2017 e che garantisce un pronto interventi nelle aree prevalentemente montane della provincia di Pescara.

Il presidio, aperto nell’ambito del progetto 'Italia in 20 minuti', effettua infatti servizi e attività di soccorso nei Comuni vestini di Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Villa Celiera, Civitella Casanova, Loreto Aprutino, Picciano, Elice e Collecorvino. Ventotto i vigili del fuoco impegnati sul posto e suddivisi in turni che pur dovendo tener conto dei periodi di ferie, attività di addestramento-mantenimento o altri motivi di assenza, consentono comunque di garantire interventi h24. “Il distaccamento di Penne – dichira Centi - è un punto di riferimento per l'area vestina; l'attività è costante e garantiamo turni di 24 ore nonostante le ferie e i corsi di formazione, al fine di sostenere la sicurezza dei cittadini sul territorio”. Il sindaco Gilberto Petrucci ha ringraziato il comando provinciale, e la squadra che opera nel distaccamento di Penne, per l'attività svolta in questi anni. Non si esclude, in futuro, l'attivazione di nuovi servizi per potenziare il distaccamento vestino. All'incontro hanno partecipato tra gli altri il vice comandante Giuseppe De Fabritiis, i funzionari Paolo D'Angelo e Maurizio Morelli, i componenti della squadra e il responsabile dell'area tecnica comunale Piero Antonacci.