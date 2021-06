Un video tutorial del Comune sull'accesso automatizzato ai parcheggi dell'area di risulta

Il Comune di Pescara, in collaborazione con la società pubblica Pescara Multiservice, ha pubblicato un video con tutte le informazioni utili per gli utenti che vogliono utilizzare il parcheggio a pagamento dell'area di risulta. Da qualche mese, infatti, è stato introdotto il sistema di automatizzazione sia per l'ingresso, che per il pagamento e relative uscita.

Nel video vengono illustrate le modalità di accesso e di pagamento all'area di risulta che potranno essere ovviamente utili anche ai turisti e villeggianti che arriveranno in città per l'estate e che non frequentano quotidianamente il parcheggio a pagamento.