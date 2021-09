Somministrato il vaccino anti Covid a 15 senzatetto della Cittadella della Caritas in via Alento

La Asl di Pescara si attiva per garantire la sicurezza sanitaria e la protezione dal Covid anche alle persone che vivono ai margini della società e più deboli. Questa mattina 29 settembre, infatti, Nello D’Ercole ed Elena Ciuffoli del Dipartimento di prevenzione si sono recati nella Cittadella dell'Accoglienza della Caritas in via Alento, dove sono stati somministrati i vaccini ai senzatetto presenti. Il personale, volotnari ed operatori, era già stato vaccinato diversi mesi fa.

Il vaccino Janssen monodose è stato somministrato a 15 persone. La Asl fa sapere di essere disponibile, anche con la collaborazione della Caritas, ad ulteriori giornate vaccinali dedicate a questa categoria di utenti, che possono essere considerate fragili, al fine di salvaguardarne la salute.