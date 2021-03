Vaccinazioni, la piattaforma per le manifestazioni d'interesse apre anche al personale scolastico fuori regione

Sul portale della Regione Abruzzo è stata creata l'apposita sezione dedicata ai residenti in Abruzzo che lavorano nel mondo della scuola ma in strutture scolastiche e universitarie fuori regione

Attiva da oggi 13 marzo sulla piattaforma regionale la sezione dedicata alle manifestazioni d'interesse per le vaccinazioni anti Covid, dedicata al personale scolastico e universitario residente in Abruzzo ma operante in altre regioni italiane.

Lo ha fatto sapere l'assessore Verì, specificando che potranno prenotarsi coloro che fanno parte del personale docente e non docente. La piattaforma di riferimento è disponibile al sito sanita.regione.abruzzo.it scegliendo l'apposita sezione "Scuole fuori regione" dove sono inserite tutte le informazioni sulla procedura: