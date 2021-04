Vaccinazioni anti Covid, somministrate in Abruzzo 229.519 dosi: sono l'83,7% di quelle disponibili

Lo si apprende dal portale ufficiale del Governo per monitorare la campagna vaccinale in Italia. Nelle ultime ore arrivate in Abruzzo oltre 25 mila nuove dosi

Sono 229.519 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 19.30 del primo aprile. Il dato è disponibile sul sito ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'83,7% delle dosi attualmente disponibili, considerando che nelle ultime ore sono arrivate circa 25.700 nuove dosi nella nostra regione.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale dello 0,3% e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alla percentuale di vaccini somministrati rispetto a quelli disponibili, è al tredicesimo posto. In testa la provincia autonoma di Bolzano con il 92,3% delle dosi già somministrate, in coda la Calabria con il 75,3%.

Se si analizzano invece i dati relativi alle fasce d'età vaccinate nella nostra regione, sono 78.510 le dosi inoculate agli over 80, 19.332 quelle agli over 90. Sono invece 37.071 quelle per la fascia 50/59 anni e 6.930 quelle agli overo 70. In Italia sono state somministrate 10.324.127 dosi.