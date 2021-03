In Abruzzo somministrate 209.700 dosi di vaccino anti Covid, sono l'84,4% di quelle disponibili

Sono 209.700 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 19,30 del 29 marzo. Il dato è disponibile sul portale ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'84.4% delle dosi attualmente disponibili, pari a 248.490 con l'arrivo negli ultimi giorni e nelle ultime ore di ulteriori forniture.

L'Abruzzo è in media nazionale sul fronte delle dosi somministrate, mentre nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di dosi già utilizzate è al tredicesimo posto. In testa la provincia autonoma di Bolzano con il 94,1% delle somministrazioni, in coda la Sardegna con il 75%.

Sul fronte delle fasce d'età che sono state vaccinate, in Abruzzo 69.779 dosi sono andate agli overo 80, 17.671 agli over 90. Segue con 35.076 dosi la fascia 50/59 anni. In Italia attualmente sono state somministrate 9.499.293 dosi.