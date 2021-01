A Spoltore riapre l'ufficio postale nei locali di via Fonzi mentre sono in corso i lavori di ristrutturazione della sede resa indisponibile dopo il furto con il Postamat fatto esplodere.

Il nuovo ufficio è operativo da oggi, martedì 5 gennaio, e fino alla scorsa settimana era operativo in una struttura mobile.

Furono ingenti i danni provocati dall’evento criminoso avvenuto nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre dello scorso anno.

La sede temporanea (in un'area non interessata dai lavori), attiva con due sportelli abilitati a tutti i servizi postali e finanziari compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, sarà attiva fino al completo ripristino della sede abituale con il seguente orario di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35;

il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

Negli stessi locali, inoltre, è stata predisposta una sala consulenza per i prodotti di investimento e finanziamento. Poste Italiane ricorda che nelle vicinanze, con orario continuato fino alle 19:05 (il sabato fino alle 12:35) è aperto l’ufficio postale di Villa Raspa, nel quale è operativo un Atm Postamat per i prelevamenti di denaro contante e tutte le operazioni consentite.

