Nuovo appello degli ucraini ospitati a Montesilvano: "Non spostateci, in Abruzzo abbiamo ricostruito le nostre vite"

Hanno tentato con un ultimo disperato appello, di chiedere aiuto per poter restare a Montesilvano i cittadini ucraini ancora ospitati nel centro d'accoglienza della città costiera pescarese. Un gruppo di profughi, infatti, ha tenuto un sit-in nel pomeriggio di oggi giovedì 30 marzo davanti al Comune di Pescara, in piazza Italia, dove era atteso il ministro degli affari esteri e vicepremier Antonio Tajani.

E all'arrivo del ministro, gli ucraini hanno attirato la sua attenzione esponendo anche una bandiera del loro paese. Tajani così si è avvicinato al gruppo per cercare di capire la loro problematica, e il rappresentante del gruppo ha spiegato che la loro richiesta è quella di non essere trasferiti in altri centri di accoglienza, in quanto verrebbero divise parentele, amicizie e legami oltre a distruggere l'ottima integrazione sul territorio che i profughi avevano costruito in 14 mesi di permanenza a Montesilvano e nella nostra regione. Presenti anche alcuni volontari delle associazioni locali che hanno assistito e aiutato gli ucraini in questi mesi. Abbiamo quindi raggiunto il portavoce del gruppo che ha spiegato:

"In base a quanto stabilito lunedì prossimo 3 aprile verranno eseguiti i ricollocamenti. Da tempo ci siamo mossi per chiedere che questa ingiustizia venga evitata: queste persone, parliamo di donne, bambini, di interi nuclei familiari ed affettivi, sono arrivate a Montesilvano e in Abruzzo subito dopo lo scoppio della guerra e in 14 mesi grazie all'aiuto dei volontari che sono stati straordinari con loro, hanno iniziato a ricostruire i loro percorsi di vita con fatica e impegno. Da un giorno all'altro, con l'invasione russa, si sono ritrovati a dover ricominciare da capo e lo hanno fatto qui in Italia. I ricollocamenti prevedono separazioni anche fra persone fragili e bambini. Ci sono tanti bambini che non potranno terminare l'anno scolastico qui e che dovranno separarsi dai nuovi amici. E i fragili, alcune persone sono malate così come gli anziani, non sanno dove saranno ricollocati si parla di distanze fino a 400 500 km da Montesilvano. Per questo chiediamo un intervento della politica: a livello locale con la Regione e la protezione civile regionale, e a livello più alto con il Governo e quindi abbiamo voluto far sentire il nostro grido di aiuto al ministro Tajani sperando che possa evitare questa situazione. Questi profughi, fra l'altro, se non accetteranno la ricollocazione dovranno tornare a casa dove la guerra è ancora viva e devastante".