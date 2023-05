"Tu parlami", il nuovo singolo di Dario Barbarossa dedicato a tutti i nonni

Esce oggi, venerdì 19 maggio, il nuovo singolo di Dario Barbarossa, "Tu parlami". Il brano è disponibile su tutte le piattaforme.

"Ho scritto questa canzone per una persona speciale che ormai mi guarda da lassù, il mio grande nonno, con il quale avevo un rapporto speciale, unico - spiega il cantautore pescarese - Lui mi ha trasmesso la passione per la musica, e non potevo che scrivere un pezzo tutto per lui. Era diventato il nonno di tanti. Dopo che ogni giorno mi divertivo a fargli dei video, giocandoci, in uno di questi, per la prima volta all'età di 88 anni, ha provato il "tushi", come lo chiamava lui! Dedico questo pezzo a tutti coloro che hanno una persona speciale che li guarda da lassù, ma soprattutto a tutti i nonni che ci hanno amato e viziato, facendoci sentire sempre protetti".

Da qui il titolo del singolo, dove Dario in pratica lancia un appello: "Anche se non ci sei più, tu parlami". Ricordiamo che l'artista è anche il frontman dei Binario_03, band acustica che ripropone i più grandi successi italiani e internazionali.