Trasporto scolastico Spoltore, iscrizioni entro il 31 agosto

C'è tempo fino al prossimo 31 agosto per le iscrizioni al trasporto scolastico di Spoltore.

Il servizio per l'anno scolastico 2020/2021 va organizzato per tempo allo scopo di prevenire il contagio da Covid-19 (Coronavirus).

L'assessore Roberta Rullo infatti ricorda come sia fondamentale rispettare la scadenza del 31 agosto.

«Se negli altri anni è stato possibile chiudere un'occhio e accettare iscrizioni anche dopo la scadenza dei termini, quest'anno è assolutamente necessario farlo a tempo debito per organizzare il trasporto rispettando tutte le misure di prevenzione», segnala la Rullo.

Le famiglie che intendono fruire del servizio di trasporto sono pertanto invitate a presentare presentare domanda di iscrizione alla SpoltoreServizi srl, affidataria del servizio, entro il il termine perentorio del 31 agosto 2020. Le quote tariffarie e le agevolazioni sono le stesse previste negli anni precedenti (le tariffe annuali vanno da 0, per Isee inferiori a 5 mila euro, a 350 euro).

Tutta la modulistica è a disposizione anche sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it. Qualora non fosse possibile inviare la documentazione in via elettronica (info@spoltoreservizi.it oppure spoltoreservizi@pec.it) la domanda potrà essere consegnata a mano alla Spoltore Servizi, in via Statale 16 bis Monte (edificio ex mattatoio) dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. È d'obbligo presentarsi con la domanda già compilata con allegata la documentazione. Entro il 15 ottobre 2020 è inoltre possibile chiedere il rimborso del credito residuo per il trasporto scolastico non fruito nel corso del 2020 a causa dell'interruzione decisa dal Dpcm del 4 marzo per contenere la diffusione del virus Covid-19: «Abbiamo deciso durante l'emergenza», chiarisce Rullo, «di dare alle famiglie la possibilità di scegliere il rimborso o utilizzare la somma per l'anno successivo».