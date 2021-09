Autostrada A14, la settimana inizia con i disagi: code chilometriche nel tratto pescarese

Traffico, code e disagi nel tratto di Pescara dell'autostrada A14 anche oggi, lunedì 6 settembre.

Inizia dunque male la settimana per chi percorre l'autostrada adriatica.

Il problema è quello ormai noto ovvero i numerosi cantieri presenti nel tratto compreso tra i caselli di Pescara.

Il sito di Autostrade per l'Italia segnala alle ore 13:49 una coda di 7 km in direzione Ancona tra Pescara Sud e Pescara Nord per lavori. Mentre è di un chilometro la coda tra Pescara nord e il bivio A14/A25 Torano-Pescara in direzione Taranto sempre per lavori (ore 13:20). Infine sono 2 i chilometri di incolonnamento tra Ortona e Pescara Ovest in direzione Ancona sempre a causa dei cantieri (ore 13:49).