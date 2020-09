La torre civica s'illumina di arancione per la giornata mondiale sulla sicurezza delle cure e della persona assistita

Anche il Comune di Pescara ha aderito alla giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, prevista per il 17 settembre prossimo. L'iniziaitva è stata indetta con la direttiva della presidenza del consiglio dei ministri del 4 aprile 2019.

Per l'occasione, la torre civica sarà illuminata di arancione, per ricordare ai cittadini l'importanza della sicurezza delle cure e l'impegno della Asl di Pescara per fronteggiare l'epidemia di Covid.

L'illuminazione arancione sarà visibile a partire dalle ore serali e per tutta la notte e fino all’alba del giorno 18 settembre.