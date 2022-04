La Torch Run di Special Olimpics approda nel cuore di Pescara [FOTO]

La Torch Run (corsa della torcia) ha fatto tappa ieri a Pescara, in piazza Salotto (piazza della Rinascita), nell'ambito di Special Olympics, che è il più diffuso programma internazionale cui aderiscono 170 Paesi nel mondo, con la partecipazione di atleti con disabilità intellettiva che compiono quotidianamente passi importanti verso la reale inclusione sociale attraverso la regolare pratica di una disciplina sportiva.

La manifestazione vive, appunto, uno dei suoi momenti simbolicamente più importanti con la Torch Run, che sta attraversando l’intera penisola e rappresenta l’occasione per annunciare l’arrivo di un grande evento, preparando la comunità nazionale ad accogliere gli Atleti Special Olympics che saranno protagonisti dei prossimi Giochi Nazionali Estivi di Torino 2022. Non a caso, la corsa della torcia è uguale al classico cammino della fiaccola durante i giochi olimpici, percorso da atleti e rappresentanti della Polizia di Stato che scortano la "fiaccola della speranza", con l'obiettivo di portare nelle piazze il messaggio di inclusione, consapevolizzare la cittadinanza sulle abilità degli atleti e annunciare i succitati Giochi Nazionali Estivi di Torino 2022.

E ieri, come evidenziato con soddisfazione dal sindaco Carlo Masci, "una piazza salotto meravigliosamente luminosa ha accolto la fiaccola degli Special Olimpics. Pescara c'è sempre quando si tratta di inclusione, passione, generosità, pace, i veri valori che animano lo sport". La Torch Run di Special Olympics, dopo aver toccato lunedì 4 aprile la città di L’Aquila, è arrivata a Pescara ieri, 5 aprile, e si è poi spostata oggi, 6 aprile, a Sulmona. La torcia olimpica, portata dagli atleti disabili che - come detto - saranno ai giochi di Torino, è partita da piazza Sacro Cuore per poi percorrere corso Umberto e arrivare infine in piazza Salotto, dove è stato acceso il tripode e recitato il giuramento dell'Atleta Special Olympics.

Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni, della testimonial sportiva Fabrizia D'Ottavio e dell'attore Federico Perrotta. Infine sono stati premiati gli atleti Special Olympics che lo scorso anno hanno partecipato agli Smart Games 2.0. Hanno concluso la cerimonia le diverse scolaresche che si sono esibite con cori e coreografie. L’evento ha voluto dunque rappresentare un messaggio forte per lo sport inclusivo di cui Special Olympics è promotore.