"Tombola nei borghi" a Spoltore tra giochi, spettacoli, premi e divertimento

Una tombolata animata piena di sorprese e fatta anche di mini spettacoli, esibizioni e tanti premi per tutti. E' la "Tombola nei borghi” organizzata nel centro storico di Spoltore dall'amministrazione in collaborazione con l'associazione Happy Tata e che andrà in scena dal 27 al 30 dicembre 2022. Gratuita la partecipazione.

“Questi appuntamenti sono dedicati a bambini e genitori - dichiara il sindaco Chiara Trulli - e serviranno a portare anche nei borghi gli auguri e lo spirito natalizio dell'amministrazione comunale”.

Ci si vedrà sempre dalle 16 alle 18.20, ma cambia la location: si inizia il 27 dicembre, nel parco di via Lisbona a Villa Raspa. A seguire il 28 dicembre ci si vedrà nella scuola primaria di Santa Teresa, il 29 dicembre all'ex scuola dell'infanzia di Caprara per chiudere il 30 dicembre nel Centro polifunzionale di Villa Santa Maria.

Non mancheranno gli elfi e anche l'ambo sarà premiato: per ben due volte. Pacchi premio differenziati a seconda che a vincere sia bambino o bambina: l'estrazione dei numeri sarà arricchita da momenti di intrattenimento. A Villa Raspa parteciperà la scuola di break dance Grow Up di Pescara.