Coronavirus, 118 positivi tra il personale scolastico su 16.763 test sierologici: 8 in più a Pescara

Salgono a 118 su 16.763 i test sierologici per il Covid-19 (Coronavirus) risultati positivi su quelli eseguiti sul personale scolastico in Abruzzo.

È quanto fa sapere l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, che evidenzia come rispetto alla scorsa settimana 1.662 gli esami in più fatti.

In particolare, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila i test eseguiti sono stati 3.248 (+365 rispetto al dato di venerdì scorso), nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 4.901 (invariato), nella Asl di Pescara 4.221 (+942), nella Asl di Teramo 4.393 (+355).

I test risultati positivi sono stati 118:

32 nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila (+2 rispetto a venerdì scorso);

37 nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti (invariato);

31 nella Asl di Pescara (+8);

18 nella Asl di Teramo (-1 per una rettifica).

Per tutti sono scattati i protocolli di sicurezza e la contestuale presa in carico da parte del sistema sanitario regionale.