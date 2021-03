L'annuncio dell'assessore Verì: "Da oggi test antigenici per il Covid anche in farmacia"

I cittadini abruzzesi da oggi potranno effettuare i test antigenici rapidi per il Covid anche in farmacia. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Verì aggiungendo che la giunta regionale ha approvato la delibera riguardante l'accordo sottoscritto con Federfarma e Assofarm.

Ora, dunque, sarà estesa anche alle farmacie territoriali la possibilità di eseguire questo genere di test, per potenziare l'attività di screening per il Coronavirus fondamentale per arrivare in modo capillare sul territorio:

In più occasioni ho ribadito come le farmacie siano il presidio sanitario di prossimità più importante per il cittadino e la funzione in più che d’ora in avanti potranno svolgere conferma quello loro ruolo prezioso”.

Nel documento vengono stabilite le caratteristiche tecniche dei dispositivi da utilizzare, con il costo che sarà completamente a carico dell'assistito e i risultati degli esami, come stabilito dalla normativa nazionale e regionale, saranno inseriti nel sistema regionale di tracciamento. Fino ad ora, era possibile eseguire in farmacia il test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi dovuti all'infezione da Covid.