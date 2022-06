Sicurezza, anche per le forze dell'ordine di Penne arriva il taser

Sicurezza, a partire da oggi (lunedì 13 giugno) anche a Penne le forze dell'ordine hanno la possibilità di usare il taser.

«È ormai in fase avanzata il cronoprogramma per l'avvio dell'operatività del taser in tutti i capoluoghi di provincia italiani e, per le restanti località sede di commissariati di polizia, Compagnie dei carabinieri e reparti della guardia di finanza interessati, il servizio verrà gradualmente attivato in base al completamento delle attività formative sul territorio», spiega il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni.

«L’introduzione del taser nelle dotazioni effettive di polizia, carabinieri e guardia di finanza sta confermando tutte le aspettative in termini di efficacia deterrente, affermandosi come uno straordinario strumento di tutela dell'incolumità degli operatori di pubblica sicurezza e dei cittadini», conclude Molteni.

Dunque da oggi anche nel capoluogo vestino le forze dell'ordine hanno in dotazione le pistole a impulsi elettrici.