Tamponi Covid a tappeto sugli studenti di Città Sant'Angelo prima del rientro a scuola

Tamponi a tappeto sugli studenti di Città Sant'Angelo nel fine settimana prima del rientro in classe previsto per lunedì 10 gennaio.

«Venerdì, sabato e domenica come dagli inizi di questa pandemia, Città Sant’Angelo mette in campo tutte le sue forze per contrastare l’evoluzione del virus sul nostro territorio», scrive il sindaco Matteo Perazzetti.

I tamponi verranno eseguiti nella palestra della scuola Fabbiani a Marina di Città Sant'Angelo.

Questo il programma: venerdì 7 gennaio dalle ore 15 alle 19 gli studenti dello Spaventa, sabato 8 gennaio, sempre dalle 15 alle 19, gli studenti delle scuole primarie e domenica 9 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 gli studenti delle scuole medie.