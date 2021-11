Tamponi Covid agli studenti, individuata una sede aggiuntiva nella scuola Foscolo

L'annunciato potenziamento dei tamponi per alunni e studenti delle scuole si concretizza con l'individuazione di una nuova sede nell'istituto comprensivo 1 nella scuola Ugo Foscolo di via Einaudi a Pescara.

Il nuovo centro si affianca a quello già attivo nello stadio "Adriatico-Cornacchia" che però non è operativo il sabato e la domenica.

Dopo l’incontro che si è tenuto ieri nella direzione generale della Asl tra i vertici aziendali, ovvero il direttore generale Vincenzo Ciamponi e il direttore sanitario Antonio Caponetti e il vice sindaco Gianni Santilli per fare il punto sulla situazione scolastica e sull’esigenza di potenziamento dei tamponi per le scuole oggi (giovedì 25 novembre), sono stati eseguiti sopralluoghi a cura del servizio di Igiene, Maria Grazia Sulli e Giuseppe Di Martino, per individuare gli spazi più idonei che consentano l’esecuzione dei tamponi nelle giornate di sabato e domenica.

La sede individuata è la palestra della scuola Foscolo (istituto comprensivo1) in via Einaudi a Pescara, dove già da sabato 27 novembre, dalle ore 10 alle ore 13., verranno eseguiti tamponi per le scuole. All’inizio della prossima settimana verranno fornite le nuove date e gli orari del fine settimana successivo. Si ricorda, infine, che i tamponi nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, sono effettuati nello stadio “Adriatico-Cornacchia”.