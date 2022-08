Dopo 4 anni torna l'evento "Svolte di Popoli Classica-Coppa Ugo Barone"

Torna, dopo 4 anni di sospensione, la manifestazione sportiva "Svolte di Popoli Classica-Coppa Ugo Barone" alla quale parteciperanno le automobili storiche.

Si tratta di una rievocazione del passato con le auto che maggiormente hanno segnato pagine di storia, che ugualmente gareggeranno sul percorso delle mitiche svolte, ma lo faranno con automobili d'epoca.

La partecipazione è riservata a vetture da competizione, sport, monoposto, prototipi, barchette, anche tanti esemplari da collezione purché prodotti prima del 1975.

Prevista la presenza di gioielli dell'automobilismo, rarissimi e quindi estremamente preziosi. Ad esempio, la Marciano 268 A, pezzo unico al mondo, anello di congiunzione tra le Alfa Romeo TZ2 e la 33 Stradale. Oppure l'eccezionale partecipazione della Lancia Fulvia Sport Competizione Alluminio, terza di classe alla Targa Florio del 1969. Ancora: la Lotus Eleven Le Mans, capolavoro di Colin Chapman costruito in soli 270 esemplari dal 1956 al 1958. E la Lester Riley del 1955, una delle quattro prodotte da Harry Lester, i cui piloti erano Jim Mayer, Pat Griffith e Gerry Ruddock. Infine citiamo oltre alla mitica De Tomaso Pantera Gr.4 ex Casoni, la rara e sofisticata De Tomaso Mangusta, costruita in appena 400 esemplari.

Gli organizzatori sono l'associazione "Gentlemen Drivers" e la "Scuderia del tempo perso", con l'egida dell'Automobile Club Pescara.