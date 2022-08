"Papà ti salvo io": 200 bambini in festa per la giornata della sicurezza in mare

Una grande festa per i 200 bambini presenti, ma per tutti gli 800 che hanno affollato la spiaggia di Montesilvano anche un modo per imparare qualcosa in più sulla sicurezza in mare e vedere con i proprio occhi come operano le squadre di soccorso.

E' stata un successo la ventesima edizione della manifestazione “Papà ti salvo io” organizzata dalla società nazionale di Salvamento con il patrocinio della guardia costiera e il ministero delle infrastrutture. A dirigere i lavori il presidente della sezione pescarese della società nazionale di Salvamento Cristian di Santo. “Lo scopo - dichiara – è quello di insegnare giocando, trasferendo ai più piccoli quelle regole fondamentali, in maniera tale da farle mettere in pratica con estrema facilità”. Queste azioni rientrano nei progetti di divulgazione, informazione e prevenzione degli incidenti in acqua. Diverse le dimostrazioni fatte a cominciare dagli interventi su persone in difficoltà ed a rischio di annegamento, per arrivare al 'recupero naufrago' da parte di un elicottero della guardia costiera presente anche con le unità navali. Una collaborazione possibile grazie all'impegno del capitano di vascello Salvatore Minervino, comandante della capitaneria di porto di Pescara e del capitano di fregata Roberto D’arrigo, comandante della base aeromobili guardia costiera di Pescara.

L’evento si è concluso con la consegna di una targa da parte della direzione marittima al detentore del primato “bagnino più’ piccolo del mondo”. Alla manifestazione erano presenti anche i cani di salvataggio della Sics, Scuola italiana cani di salvataggio, le moto d’acqua e oltre 40 bagnini.